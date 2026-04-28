Constantini-Mosaner superano anche la Finlandia ai Mondiali Curling 2026, Italia avanza

Stefania Constantini e Amos Mosaner travolgono 9-2 la Finlandia, per l'Italia ecco quarta vittoria e 2° posto

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, l’appuntamento era con il ghiaccio di Ginevra con i Mondiali di doppio misto 2026 che vede ancora il binomio azzurro formato da Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Nella 10ª sessione di round robin, la coppia azzurra travolge 9-2 la Finlandia e realizza il 4° successo su 5 partite disputate, riscattando la sconfitta subita contro il Canada.

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Vittoria Italia sulla Finlandia

Un successo tutto azzurro contro il duo finlandese Lotta Immonen-Markus Sipila che segna l’ulteriore passo in avanti atteso dal duo che ha regalato enormi soddisfazioni, e medaglie, all’Italia del curling.

Un atto decisivo, straordinario e ancora rilevante per i nostri colori prima che si consumi la conclusione del ciclo che li ha visti vincenti.

La situazione della coppia Constantini-Mosaner

L’Italia così si conferma al secondo posto del Gruppo B con 4 vittorie e 1 sconfitta, rimanendo in scia al Canada ancora a risultato pieno con 5/5 utili a consentire l’accesso diretto alle semifinali dei Mondiali mentre la seconda, la coppia azzurra dunque, e la terza dovranno passare per i Playoff, incrociandosi con seconda e terza classificata del Gruppo A.

Martedì sera, 28 aprile a partire dalle ore 19, la sfida decisiva contro gli Stati Uniti di Constantini e Mosaner.

Il calendario dell’Italia

Ricordiamo che l’appuntamento con i Mondiali ha avuto inizio sabato 25 aprile e si concluderà sabato 2 maggio, presso il Geneva Sous-Moulin Sports Center di Ginevra (Svizzera). I Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, ufficialmente denominati ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, vedranno la coppia azzurra Constantini e Mosaner gareggiare nel Gruppo B. Di seguito tutti gli appuntamenti degli azzurri, secondo il calendario:

Sabato 25, ore 14:30: vs Cechia

Domenica 26, ore 10:00: vs Ungheria

Domenica 26, ore 19:00: vs Germania

Lunedì 27, ore 14:00: vs Canada

Martedì 28, ore 10:00: vs Finlandia

Martedì 28, ore 19:00: vs Usa

Mercoledì 29, ore 14:00: vs Svizzera

Giovedì 30, ore 10:00: vs Corea

Giovedì 30, ore 19:00: vs Scozia