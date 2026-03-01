Constantini-Mosaner, la verità sul divorzio: Vittozzi e il rebus ritiro, Lollobrigida vuole un altro figlio

A Verissimo le stelle di Milano Cortina: il futuro della coppia d'oro del curling, gli attacchi di panico della regina del biathlon, la volontà della freccia del pattinaggio.

Parata di stelle olimpiche a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin su Canale 5. In rapida successione alcune delle icone dello sport italiano che hanno fatto emozionare ai recentissimi Giochi Invernali di Milano Cortina: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il duo d’oro del curling (che però stavolta s’è dovuto “accontentare” del bronzo), Lisa Vittozzi che s’è confermata regina del biathlon e Francesca Lollobrigida, che ha stupito tutti nel pattinaggio di velocità. Tutti avevano qualcosa da raccontare. Più che sulle imprese compiute, su quelle che sperano di centrare in futuro.

Constantini e Mosaner, addio dopo Milano Cortina?

Constantini e Mosaner, anzitutto, hanno fatto chiarezza sulle voci sempre più insistenti di divorzio, alimentate da qualche dichiarazione interpretata in modo non rispondente alla realtà. “Sul fatto che non andiam d’accordo e che non siamo amici, ecco: lo posso negare”, ha spiegato sorridente e sornione Mosaner. “Ho solo detto non siamo migliori amici, che non vuol dire che tra di noi non esiste amicizia. Tutt’altro. Il prossimo obiettivo sono i Mondiali in programma a fine aprile a Ginevra, in Svizzera. Il direttore tecnico farà le sue scelte, la nostra volontà di giocare c’è, spetterà a lui la decisione”.

Curling, la verità sulle frizioni tra Amos e Stefania

Anche Constantini ha smentito la possibile – e non auspicabile – separazione: “La chiave del nostro rapporto sportivo è questa, siamo stati selezionati nel 2021 per giocare insieme, ci siamo conosciuti sul campo e sin da subito la nostra bravura è stata trovare una dinamica che funzionava, una dinamica vincente nonostante non ci conoscessimo. Abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme conquiste grandissime: la qualificazione a Pechino, la vittoria a Pechino, la vittoria dei Mondiali. Abbiamo potuto vivere anche del tempo fuori dal ghiaccio ed è molto bello. Ne approfittiamo per dire che non ci odiamo, anzi abbiamo un ottimo rapporto“. Insomma: continueranno a giocare insieme.

Biathlon, gli attacchi di panico e l’impresa di Vittozzi

Continuerà a lottare per medaglie e trionfi anche Lisa Vittozzi nel biathlon, ma senza assilli e pressioni. Ha già sofferto fin troppo, per le eccessive aspettative sul suo conto. “A causa degli attacchi di panico non riuscivo più a gareggiare”, ha confidato la fuoriclasse di Pieve di Cadore. “Preparare l’Olimpiade è stato difficile, ho avuto momenti di ansia ma ho imparato a controllarli. Le medaglie sono dedicate ai miei nonni che non mi hanno potuta vedere ma so che erano con me da lontano. Ora mi godo il momento e non penso ad altri obiettivi. Non mi ritiro ma voglio solo avere un po’ di tempo per me“.

Lollobrigida: “Una sorellina o un fratellino per Tommaso”

Il prossimo capolavoro di Francesca Lollobrigida potrebbe arrivare fuori dalla pista: “Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia. Come mi sentivo pronta dopo le Olimpiadi di Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso. Dopo le Olimpiadi di Pechino, quando ero all’apice della mia carriera, ho fatto la scelta di dedicarmi alla famiglia. Dopo aver avuto Tommaso, avevo sin da subito l’obiettivo di rientrare a gareggiare. Ho fatto un percorso per mio figlio e grazie a mio figlio. E sono contenta di aver dimostrato con questi due ori che si può tornare ad altissimi livelli anche dopo una gravidanza”.