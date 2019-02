Consumi prepara una nuova Spal

Una brutta disavventura personale, una colica addominale subita lunedì sera, impedirà a Leonardo Semplici di guidare dalla panchina i propri ragazzi in una delle partite più delicate della stagione, quella in casa del Sassuolo, che segue la rocambolesca disfatta interna al cospetto della Fiorentina.

Le veci di Semplici saranno fatte dal vice Andrea Consumi, che ha inquadrato così la partita, anticipando qualche possibile novità tattica: “La partita sarà difficile e molto importante per il nostro futuro. In settimana abbiamo lavorato anche su qualcosa di diverso, senza mai snaturare il nostro tipo di gioco. Il modulo? Potremmo anche cambiare, ma conterà di più l’atteggiamento da tenere contro una squadra che fa del possesso palla la propria arma più importante. L’assenza di Berardi sarà un vantaggio per noi, ma dovremo essere bravi a non far prendere campo a chi lo sostituirà".

Il contatto con Semplici è continuo: "Siamo tranquilli, l’ho sentito più volte al giorno, abbiamo parlato di come sono andati gli allenamenti” ha concluso Consumi.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 17:10