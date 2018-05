Contador spinge ancora sul pedale

“Due ruote e la Valtellina: un legame da campioni”, questo il nome della conferenza stampa che si è tenuta presso il grattacielo Pirelli di Milano per presentare la squadra Polartec-Kometa della Fondazione Contador.

Alla conferenza hanno preso parte ospiti rilevanti del mondo del ciclismo, come Alberto Contador, presidente della Fondazione Contador, Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e Ivan Basso, famoso campione italiano e direttore Sportivo della squadra.

"L'Italia è un Paese molto speciale per me – ha dichiarato Alberto Contador – perché ha un grande significato non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale. Per queste ragioni sono davvero felice di avere l'opportunità di presentare i progetti della nostra Fondazione a Milano, per poter coinvolgere tutti i fan italiani in questa entusiasmante avventura in cui il ciclismo rappresenta uno stile di vita e allo stesso tempo uno strumento per aiutare, educare e formare non solo grandi campioni, ma esseri umani con valori".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 21:30