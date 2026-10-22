I tifosi vogliono l'ex tecnico di Nazionale, Juventus, Inter e Napoli sulla panchina dei Red Devils dopo il pesante ko in Champions League, ma non tutti sono d'accordo.

Nel mondo del calcio non tutte le sconfitte sono uguali tra loro. Quella del Manchester United contro il Como è stata una di quelle pesantissime. I Red Devils hanno perso 4-1, dominati in lungo e in largo dalla squadra di Fabregas, che ha potuto contare su un Nico Paz in stato di grazia, autore di 2 gol e 1 assist. La squadra inglese sulla carta ha giocatori di grandissimo livello, ma sta vivendo l’ennesimo momento di crisi degli ultimi anni. Lo dimostrano i numeri: 7 punti in 7 partite in Premier League, 1 vittoria e 2 ko in Champions. Il clima in casa United è a dir poco negativo e i tifosi chiedono a gran voce l’esonero di Michael Carrick. Chi potrebbe arrivare al suo posto? Antonio Conte, ma non tutti sono convinti possa essere il nome giusto per la panchina.

Carrick out: i duri commenti della stampa inglese

Quella contro il Como non è stata soltanto una sconfitta ma una vera e propria umiliazione. Il Manchester United non solo ha perso, ma è quasi come se non fosse mai sceso in campo. Una prestazione non al livello di un grande club e cha ha generato critiche durissime da parte della stampa inglese. Secondo il The Telegraph questo è uno dei momento “peggiori in assoluto” nell’era post-Sir Alex Ferguson. Il quotidiano inglese ha definito la partita contro la squadra di Fabregas “scioccante, persino per gli standard di questa stagione. Il tipo di prestazione che costa il posto a un allenatore“.

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Il tifoso ‘capellone’: “Prestazione imbarazzante”

Malcontento che è palese anche tra i tifosi, come si può notare anche da quelli ‘famosi’. Nel mondo United degli ultimi anni, infatti, è diventato celebre ‘The United Strand’, pseudonimo social di Frank Ilett, il tifoso che ha deciso di non tagliarsi i capelli fino a che il club inglese non vincerà cinque partite di fila. Una challenge simpatica e divertente, se non fosse che i Red Devils non hanno una striscia positiva di questo tipo da anni, con buona pace dei capelli di Ilett, ormai totalmente fuori controllo. “Che prestazione imbarazzante, 4-1! Ma siete seri? Anche se l’ho amato come giocatore, Carrick deve andarsene ora – ha commentato il tifoso ‘capellone’ dopo la partita -. Non so chi potrebbe venire o che potrebbe fare meglio con questa squadra: non c’è passione, non c’è intensità e non si lotta”.

Conte? Ashley Young ha qualche dubbio

Al posto di Carrick potrebbe arrivare Antonio Conte, che in una recente intervista a The Athletic ha rivelato che come prossima esperienza in panchina gli piacerebbe riportare in alto un grande club che ha perso la propria strada. Una descrizione che si addice alla perfezione allo United (ma anche alla Juventus ndr) e che quindi ha fatto sperare i tifosi. Non tutti però sono entusiasti dell’idea Conte e tra questi c’è anche Ashley Young. L’ex terzino inglese è stato allenato dal tecnico italiano e nel corso del programma ‘Overlap Daily’ ha elogiato lo stile di gioco e le qualità dell’ex Juventus, Inter e Napoli, ma ha commentato: “Si è parlato molto delle statistiche su quanto corra il Manchester United. Se non corrono e arriva Conte, penso che sarà un disastro. Le sessioni erano spesso undici contro undici e, dopo una sconfitta, potevamo restare in riunione anche tre o quattro ore”.