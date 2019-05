Conte batte il Chelsea in tribunale

Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina dell’Inter.

Dopo la chiusura del presidente della Juventus Agnelli a un ritorno del tecnico salentino in bianconero un altro indizio viene dall’Inghilterra.

L’ex ct dell’Italia ha infatti vinto la battaglia legale contro il Chelsea, che l’aveva esonerato nell’agosto scorso. Il club di Abramovich sarà obbligato a pagare nove milioni di sterline a Conte come risarcimento per aver interrotto il contratto con un anno di anticipo sulla scadenza. A comunicarlo in esclusiva è il Times.

L’udienza era in ballo dalla scorsa estate: le ragioni del Chelsea, che faceva leva sul comportamento di Conte nei confronti dello staff e dei giocatori (su tutti Diego Costa, poi ceduto all’Atletico Madrid), non sono state accolte.

Cade quindi l'ultimo nodo sul futuro professionale di Conte, che sembra sempre più vicino ad accettare la proposta dell'Inter.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 23:52