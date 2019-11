Conte: "Buttato il cuore oltre l'ostacolo"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte a Sky esalta la sua squadra dopo la vittoria contro il Verona: "La strategia è cercare di uscirne sempre più forti, oggi risposta importante dopo Dortmund nonostante si fosse messa in salita contro una squadra che ha costruito una barriera davanti la porta. Dopo il gol difendevano e ripartivano ma siamo stati bravi a non perdere la pazienza e avere una voglia eccezionale di ribellarsi a questo risultato negativo e ribaltarlo. I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, 31 punti in 12 partite sono un bel bottino, mettiamo fieno in cascina ma faccio un grande ringraziamento a questo ragazzi perché hanno ancora buttato il cuore oltre l'ostacolo dopo una delusione grande a Dortmund".

"Avevamo la partita in pugno ma fa parte del nostro step di maturazione e vincere in questa maniera, giocando alla grande e mettendo il Verona alle corde vuol dire che c'è qualcosa alla base, ora lavoriamo per migliorare. Ci sono tanti ragazzi giovani che possono solo crescere, si sta creando qualcosa di bello. Siamo felici di aver fatto 31 punti, neanche nelle più rosee previsioni ce lo saremmo aspettato. Merito di questi ragazzi che stanno lavorando bene, abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, se oggi non avessimo messo in campo tutto non avremmo vinto".

SPORTAL.IT | 09-11-2019 21:04