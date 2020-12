Conte cambia l'attacco: Lautaro verso la panchina

Dopo l’eliminazione europea in seguito allo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk, l’Inter riparte dal campionato e dalla delicata tasferta di Cagliari. Per Antonio Conte e i suoi la vittoria è un obbligo.

Anche per questa ragione il tecnico salentino potrebbe attuare delle modifiche alla formazione. La botta dell’eliminazione rischia di pesare. Di certo, Lautaro Martinez ha accusato la sostituzione: il suo gesto di disappunto verso la panchina non è stato nascosto.

L’argentino sembra essere il primo indiziato per sedersi in panchina alla Sardegna Arena. In attacco, vicino a Lukaku, potrebbe esserci Alexis Sanchez.

In generale, Lautaro non attraversa un buon momento realizzativo, nonostante ci vada spesso vicino: in Champions ha colpito un legno. Il goal, però, gli manca dal 22 novembre. Poi, quattro gare di digiuno.

Il suo bilancio stagionale è di 6 goal in 16 partite. 5 segnati in campionato, uno in Champions League. Quella di Cagliari sarebbe la terza panchina nelle ultime quattro partite.

