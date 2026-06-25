Conte CT Italia, il vero motivo per cui Marotta è il suo primo sponsor con Malagò: il ruolo di Juve, Milan e Roma

L'ex allenatore del Napoli è il favorito numero 1 per la panchina della Nazionale azzurra: dietro la benedizione del presidente dell'Inter si cela un altro tipo di "interesse".

Bisognerà attendere qualche giorno prima dell’annuncio, ma non è più un mistero che per la panchina della Nazionale italiana sia tornato forte, anzi fortissimo, il nome di Antonio Conte. Il tecnico salentino, fresco di separazione (consensuale e amichevole) dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, è libero da vincoli e si guarda intorno. Ha già fatto sapere che gli farebbe piacere tornare alla guida della selezione azzurra, di cui è già stato CT dal 2014 al 2016, finendo eliminato ai rigori nei quarti degli Europei francesi contro la Germania. Era un’Italia senza stelle, che in attacco doveva arrangiarsi con Pellé, Eder e Zaza.

Italia, il sorpasso: Conte ha scalzato Mancini

Anche stavolta il talento manca, ma almeno ci sono giovani interessanti con cui lavorare. Conte sembra essere la soluzione giusta per riattivare la macchina Italia, che s’è ingolfata per l’ennesima volta. Nessuno come l’ex centrocampista di Lecce e Juventus è in grado di dare una scossa e rimettere in riga tutto l’ambiente. Lo ha fatto più e più volte in carriera, riattivando ingranaggi che sembravano in tilt. Juventus, Italia, Chelsea, Inter, Napoli: l’elenco delle sue ultime esperienze di successo è ricco e prestigioso. Non così per Roberto Mancini, l’altro candidato di lusso, reduce da flop in serie anche se qualche settimana fa è tornato a vincere nel campionato del Qatar.

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La questione ingaggio e il ruolo degli sponsor

C’è solo un problema relativo a Conte: l’ingaggio. A Napoli il tecnico percepiva otto milioni netti di stipendio a stagione, nell’Italia dovrebbe accontentarsi di qualcosa in meno. Le indiscrezioni raccontano di un Conte disposto ad abbassare le sue pretese, ma ci sarebbe bisogno comunque del contributo degli sponsor. Malagò, che ha anche nella questione Maldini una brutta gatta da pelare, è al lavoro per trovare la quadra. Proprio da Napoli, dove ha confermato il fitto della sua abitazione almeno fino alla fine del prossimo anno, Conte gestirebbe la situazione nei periodi in cui non sarebbe al lavoro con gli azzurri sul campo.

Perché Marotta spinge per Conte? La ragione

A spingere – e non poco – per la nomina di Conte, curiosamente, è un dirigente che lo conosce molto bene ma con cui ultimamente ha avuto frizioni: Giuseppe Marotta. Il presidente dell’Inter, vero artefice dell’elezione di Malagò alla presidenza della FIGC, è il “burattinaio” che sta dietro al no secco a Mancini e al sì convinto a Conte. C’entra la stima che, al di là di tutto, esiste nei confronti di un allenatore capace e caparbio. Ma c’è anche un’altra ragione dietro i “suggerimenti” di Marotta a Malagò su Conte: la nomina a CT della Nazionale fino al 2028 o magari fino ai Mondiali 2030 terrebbe per qualche stagione Antonio lontano dalle nemiche storiche: Juventus, Milan, la stessa Roma. E a Marotta la circostanza non dispiacerebbe affatto.