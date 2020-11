Champions, Inter: Hakimi sotto attacco, Antonio Conte è categorico

” Hakimi ha potenzialità importanti ma deve lavorare tanto, specialmente nella fase difensiva. In Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte di altri campionati come quello tedesco o quello inglese”. Antonio Conte non si nasconde e, durante la conferenza stampa di presentazione di Borussia Moenchengladbach-Inter , sfida potenzialmente decisiva per il prosieguo del cammino in Champions League dei nerazzurri, prova a dare una spiegazione alle prestazioni deludenti del calciatore che in questa prima parte è parso l’ombra di quello ammirato l’anno scorso a Dortmund .

Conte, però, ribadisce che non si tratta di un problema tattico alla base, ma più di affiatamento tra singoli. “Ribadisco un discorso molto semplice – afferma -: ci siamo trovati a giocare partite ufficiali con molti calciatori nuovi come Hakimi , Kolarov , Vidal , che avevano bisogno di lavorare insieme, giocare amichevoli, e invece li abbiamo buttati nella mischia con i rischi del caso”.

“L’ equilibrio lo trovi giocando, capendo le caratteristiche dei giocatori. E i giocatori devono capire un assetto diverso da quello a cui erano abituati” ha ribadito Conte, che conferma comunque di aspettarsi molto dai nuovi arrivati a ormai oltre due mesi dall’inizio della stagione.

Parlando poi dell’avversario di serata, una squadra solida e preparata, capace di costruirsi una prima posizione in classifica nel girone a due partite dalla fine contro avversari del calibro di Inter e Real Madrid , Conte ha poi spiegato: “La partita di domani è contro una buonissima squadra, che in Champions sta facendo molto bene. Dovremo cercare di dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti “.

“Per noi può essere un’occasione per dare seguito a un percorso iniziato in Europa , dove spesso e volentieri ci si ritrova a giocare partite da dentro o fuori . Sarà l’occasione per testare nuovamente questo tipo di situazione” ha poi concluso il tecnico nerazzurro.

OMNISPORT | 30-11-2020 14:49