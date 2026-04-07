Conte e l’azzurro: una porta che si riapre | 90+Recupero

Conte torna a strizzare l’occhio alla Nazionale. Dopo la vittoria del Napoli sul Milan, firmata Politano, che vale tre punti e secondo posto, il tema si sposta fuori dal campo. In conferenza gli chiedono dell’azzurro, del dopo-Gravina, di una panchina che cerca guida. Lui sorride, tra ambizione e misura: dice che, se fosse presidente, prenderebbe in considerazione sé stesso, forte dell’esperienza già vissuta. Poi frena: “Sapete la mia situazione”.

De Laurentiis ascolta e apre: se Conte glielo chiedesse, direbbe sì. Un copione già visto, perché anche Spalletti dovette liberarsi dal Napoli prima di arrivare in Nazionale. Stessa storia, stesso crocevia. L’Italia resta lì, in attesa. Ma chi avrà il coraggio di muoversi per primo?

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