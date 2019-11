Conte e Mancini tremano per Barella

Colpo di tacco fatale per Nicolò Barella contro il Torino. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale si è infatti infortunato al ginocchio sul finire del primo tempo della gara contro i granata, nel tentativo di effettuare un tacco nell'area avversaria.

Parso subito molto dolorante, l'ex Cagliari ha lasciato il campo già prima della fine del tempo per poi lasciarsi andare a dichiarazioni preoccupanti: "Ho sentito un tac al ginocchio".

Al termine della gara la società ha diramato una nota che non lascia tranquillo Conte in vista dei prossimi impegni, ma neppure il ct dell'Italia Mancini in ottica Europeo 2020: "Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni”.

"Nicolò è un guerriero e mi auguro che si possa alzare presto dal lettino" le parole del tecnico salentino dopo lo 0-3 del "Grande Torino".



SPORTAL.IT | 24-11-2019 00:05