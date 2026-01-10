Conte e Spalletti hanno avuto la stessa idea: all in su Maldini

Napoli e Juventus cercano un esterno offensivo ed entrambe hanno pensato al calciatore dell'Atalanta. Ma occhio, perché c'è un terzo incomodo che potrebbe beffare tutti.

Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno tanto in comune. Sono due allenatori vincenti e entrambi lo hanno dimostrato anche alle pendici del Vesuvio, dove hanno conquistato uno scudetto a testa. Ad avvicinarli ulteriormente ci sono anche i gusti su alcuni calciatori. Ad esempio, è notizia di queste ore, entrambi avrebbero caldeggiato per i propri club la possibilità di prendere Daniel Maldini dall’Atalanta. Il figlio d’arte è in uscita e potrebbe rappresentare un’occasione per Napoli e per Juve. Con la Lazio, però, terza incomoda pericolosa.

Perché Maldini piace alla Juve

Cominciamo dalla Juventus che sembra quella più decisa nella caccia all’esterno. Prima Federico Chiesa, poi le voci su Ferreira Carrasco e in più quelle timide su Albert Gudmundsson che la Fiorentina ha però per il momento blindato. Ecco, alla lista si può aggiungere ora anche Daniel Maldini. La motivazione è tattica: il calciatore dell’Atalanta piace ai bianconeri e a Luciano Spalletti soprattutto per la sua duttilità. Potrebbe infatti ricoprire il ruolo di vice Yildiz ma anche giocare da punta centrale all’occorrenza.

Perché Maldini piace al Napoli

Il Napoli è un po’ corto in questo momento, soprattutto a causa degli infortuni. Ci sono, poi, alcuni calciatori che non hanno reso in base alle aspettative e ogni riferimento a Lucca e Lang è puramente voluto. Anche in questo caso, Conte vorrebbe una soluzione aggiuntiva nel reparto avanzato. Si era addirittura ipotizzato un clamoroso ritorno di Raspadori, prima che la Roma prendesse il largo sull’ex Sassuolo. Ciò che intriga di Maldini, oltre alle qualità tecniche, sono anche le condizioni economiche dell’affare. Si potrebbe fare anche in prestito con diritto di riscatto e considerando il mezzo blocco del mercato…

La terza incomoda tra bianconeri e azzurri

Ma Daniel Maldini sta vivendo davvero un magic moment. Certo, non in campo dove ha accumulato appena 9 presenze senza segnare nessun gol. Ma fuori evidentemente sì, con gli estimatori che nel tempo non sono diminuiti ma aumentati, ritenendo le qualità del calciatore non ancora del tutto espresse completamente. Che sia alla Juve dietro a Yildiz o nel Napoli dietro a Neres, per il figlio d’arte le soluzioni non mancano. E se alla fine la spuntasse la Lazio?