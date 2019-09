E' già Inter-Juve, Conte è una furia: "C'è chi incita all'odio"

Antonio Conte non si è trattenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con la Lazio. Parlando anche del match più sentito, quello con la Juventus. “Ti ritrovi articoli da parte di qualcuno nei quali si parla della gara contro i bianconeri in cui, sembra, riceverò insulti dai tifosi juventini. Serve senso di coscienza, chi scrive dovrebbe conoscere il sentimento di chi legge. C’è chi incita all’odio: fossi il direttore del giornale li caccerei tutti a calci in culo. Al 95esimo minuto siamo tutti bravi a fare le sostituzioni. Chi comunica ha responsabilità maggiori rispetto agli altri. Chi la scrive più grossa in Italia adesso ha più ragione. Stiamo scherzando?” ha affermato.

“La Lazio rappresenterà un ostacolo molto impegnativo, uno dei più difficili dall’inizio della stagione. La Lazio ha un’identità, lavora da tempo con un allenatore bravissimo e forse un po’ sottovalutato come Simone Inzaghi. Anno dopo anno sono migliorati, c’è un grande progetto e per questo gli vanno fatti i complimenti. Sarà una partita difficile, servirà la spinta di tutti” ha aggiunto il salentino.

“Dobbiamo pensare gara dopo gara. Concentriamoci sulla Lazio che l’anno scorso ha anche vinto la Coppa Italia. Sta facendo un ottimo lavoro, dal presidente Lotito, al direttore Tare, passando per il tecnico e i giocatori a sua disposizione. Dagli elogi dobbiamo stare lontani, altrimenti significa che non abbiamo capito nulla. Va resettato tutto in fretta, siamo solo alla quinta giornata” ha proseguito Conte.

“Premonizioni non ne possiamo fare perché quando cadremo, dovremo poi dimostrare di saperci rialzare. Vedo troppi proclami dopo sole quattro partite. Ho l’esperienza giusta per capire che è tutto creato ad arte per darci presto una bella saccagnata. Il Napoli viene nominato poco, ma è una squadra molto forte con un allenatore molto bravo che è Ancelotti. La Juve anche di più” ha concluso il timoniere dei meneghini.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 18:35