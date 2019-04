Conte fa la sua scelta, tifosi scatenati sui social

Attualmente ancora non ha una panchina ma a quanto pare da giugno non sarà più così. Dopo tanto chiacchiericcio finalmente Antonio Conte ha rivelato che da giugno tornerà ad allenare. Dove? Ancora non c’è la certezza ma ospite della trasmissione di Alessandro Cattelan l’ex commissario tecnico della nazionale italiana si è lasciato sfuggire una rivelazione. Grazie ad un gioco fatto con delle carte sulle quali c’erano i loghi delle sue possibili destinazioni si è intuito che l’approdo Conte all’Inter è molto difficile (la smorfia di delusione di Cattelan, tifoso interista e unico a vedere la carta scelta la dice lunga). “Non so dove andrò ma sceglierò una squadra con un progetto che mi convinca”, questa l’unica certezza dell’allenatore salentino.

Furia nerazzurra – Sul web i tifosi interisti (di cui una buona emtà era già contro il suo arrivo) non la prendono bene. “Conte non ci servi, vattene pure a Venaria” è il succo di molti messaggi. C’è chi vuole investire in giocatori, non nel tecnico scrivendo “Per struttura dirigenziale, rosa completa, sponsor e introiti sono avanti anni luce. Il cambio di allenatore non serve a nulla se non si interviene sugli interpreti. Solo così si può colmare il gap” e chi invece ribadisce ma in modo più rabbioso con “Va alla Juve? E chi se ne frega. Sarà pure un top ma mandare via Spalletti (con tutto il lavoro che ha fatto e che sta facendo) costa un salasso. Io i quattrini li spenderei per giocatori da Inter”.

Euforia bianconera – E gli juventini lo rivogliono? Sembra proprio di si giudicando dal web. Piovono messaggli come “Con lui tiravamo venti volte in porta a partita e non aveva i giocatori attuali! Ma di che parliamo?” e anche “È indiscutibile che Allegri non abbia più stimoli e credo che anche in società siano convinti di essere arrivati al capolinea! Quindi serve una nuova sferzata a tutto l’ambiente, per questo dico che Conte sarebbe l’uomo giusto!”.

SPORTEVAI | 18-04-2019 09:58