Conte, frecciate alla società sul mercato

La serie di tre pareggi consecutivi è alle spalle. L’Inter riparte e lo fa nel momento giusto, perché un altro passo falso sarebbe costato il sorpasso della Lazio al secondo posto e il -5 dalla Juventus. Invece il 2-0 di Udine rilancia le quotazioni dei nerazzurri nella lotta allo scudetto.

Antonio Conte, intervistato da ‘Sky Sport’ è soddisfatto, ma evita proclami: “L’Udinese è una squadra fisica, si sono difesi bene, erano tutti dietro, ma siamo abituati a questo. Abbiamo vinto con merito, ma non mi è piaciuto però quando ci siamo abbassati troppo. La miglior difesa è sempre l’attacco

Il tecnico salentino diventa però un muro se c’è da difendere la propria truppa a partire da Christian Eriksen, la cui prova nella serata del debutto da titolare non è stata entusiasmante: “Penso che per un giocatore che è con noi da cinque giorni esordire subito non fosse facile. Eravamo contati a centrocampo e ho dovuto forzare il suo inserimento, è ovvio che debba ancora entrare nei nostri schemi e comunque ha bisogno di tempo anche sul piano dell’intensità”.

Positive invece le prestazioni di Moses e Young, quindi Conte non può fare a meno di sottolineare l’importanza delle mosse di gennaio, invocate a lungo e concretizzatesi proprio in extremis, anche se alla fine l’attaccante tanto richiesto dall’ex ct della Nazionale non è arrivato: “Mettere più qualità nella rosa serve proprio a sbrogliare partite come queste – ha detto Conte – l’Inter deve avere delle alternative importanti nella rosa”.

Un accenno anche ai giovani utilizzati: “Siamo partiti con due ragazzi di 17 e 20 anni, Bastoni ed Esposito. Stiamo lavorando per il presente e per il futuro. Spero che Sanchez trovi presto la miglior condizione”.

Il cileno sarà in campo nel derby per la squalifica di Lautaro Martinez causata dalla reazione avuta dall’argentino contro il Cagliari, costatagli due turni di stop. Ma questa Inter ruota attorno a Lukaku e Conte gongola, ma tira anche le orecchie al proprio pupillo: “Lukaku non ha disputato la miglior partita, ha segnato due gol, si è integrato bene, ma può e deve fare meglio”.

In porta ha debuttato Padelli visto l’infortunio di Handanovic: “Daniele ha risposto presente dando sicurezza alla squadra in un momento in cui avevamo bisogno” ha concluso Conte.

