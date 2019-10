Conte guarda in Premier League: Matic nel mirino

Antonio Conte torna a guardare in Premier League per rinforzare la sua Inter.

Secondo quanto raccolto da 'The Sun', il tecnico nerazzurro avrebbe individuato Nemanja Matic come un rinforzo utile per la Beneamata già a gennaio. Serbo, tra i Red Devils dal 2017, Matic è finito ai margini del progetto di Solskjaer e potrebbe finire sul mercato invernale.

Il suo contratto è oltretutto in scadenza, anche se esiste un'opzione che permetterebbe al Manchester United di prolungare il suo contratto. Esistono comunque i presupposti per imbastire il suo acquisto già a gennaio, e secondo la stampa britannica Conte punta proprio su questo per aggiungere un altro giocatore dalla grande esperienza da inserire nella sua rosa.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 22:15