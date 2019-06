Conte ha scelto il regalo da chiedere a Marotta

Dopo un anno di riposo forzato è facile immaginare che Antonio Conte sia già alle prese con l’allestimento degli schemi della nuova Inter.

Il mercato si preannuncia pieno di colpi per i nerazzurri, che potranno operare senza dover rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e che sembrano aver battezzato centrocampo e soprattutto attacco come i reparti da rinforzare maggiormente.

Del resto in porta c’è un intoccabile Samir Handanovic, reduce da una stagione da ricordare con tanto di fascia da capitano nella seconda parte della stagione e una prestazione “mostruosa” contro l’Empoli nell’ultima di campionato decisiva per la qualificazione alla Champions League, mentre in difesa è già stato messo sotto contratto Diego Godin che sembra destinato a comporre un trio eccezionale con Stefan De Vrij e Milan Skriniar nella probabile difesa a tre di Conte.

In mezzo al campo arriverà almeno un giocatore di qualità con doti di organizzatore, mentre in attacco si punta ad almeno due centravanti di livello mondiale, già individuati.

La ciliegina sulla torta potrebbe però essere un giocatore in grado di far cambiare modulo in corsa alla squadra, passando magari dal 3-5-2 al 4-3-3 o al 3-4-3. Insomma un esterno d’attacco come Gareth Bale, autentico sogno di Conte. Proibito? Forse no, se è vero che la popolare trasmissione spagnola “El Chiringuito” riporta la notizia che Conte ha chiesto proprio l’acquisto del gallese al dg dell’Inter Beppe Marotta, già con il tecnico salentino alla Juventus.

A giocare per l’Inter sono gli ormai pessimi rapporti tra Bale e l’ambiente del Real Madrid. Dopo che la cessione di Ronaldo sembrava aver liberato l’ex Tottenham da una presenza “ingombrante” sul piano tattico e della personalità, l’ultima stagione di Bale è stata un disastro, al netto dei 14 gol totali realizzati. I tanti infortuni, oltre che il rapporto incrinato tra Bale e la tifoseria, avrebbero convinto Florentino Perez a rinunciare al giocatore pagato 100 milioni nell’estate 2015. Da verificare la volontà del presidente madridista di trattare con l’Inter dopo il caso Modric della scorsa estate.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 17:00