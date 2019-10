Conte in allarme, l'Inter lo ascolta: affari in corso con il Barcellona

L'Inter ha sprecato una grande occasione in questo turno di campionato, facendosi bloccare sul pareggio a San Siro dal Parma nella stessa giornata in cui la rivale Juventus ha raccolto un solo punto da Lecce. Antonio Conte si è pesantemente lamentato per il numero esiguo di alternative di livello da mandare in campo e ora la società sembra intenzionata ad ascoltare le sue richieste. Facendo la spesa nientemeno che a Barcellona.

Da tempo si parla infatti di un interesse importante dei nerazzurri per Ivan Rakitic, che ormai fatica a trovare uno spazio importante in blaugrana e che anche in terra catalana danno ormai come un papabilissimo rinforzo per l'Inter già a gennaio. Lo conferma la prima pagina domenicale di 'Sport', interamente dedicata alla trattativa che potrebbe portare il croato a Milano.

"Già trattano per Rakitic", è il titolone scelto dal quotidiano attentissimo alle vicende del Barça: "L'Inter è stata a Barcellona nel corso della passata settimana per stringere un accordo per il croato", viene quindi spiegato.

'Sport' va anche oltre e allega le cifre sulle base delle quali si potrebbe giungere all'atteso accordo: "Il Barcellona chiede 35 milioni per cedere un giocatore scarsamente utilizzato da Valverde".

L'impressione è che questa sia davvero la volta buona, essendo tutte le parti concordi nel voler completare la trattativa. Incluso il giocatore, certamente in cerca di rilancio dopo lo scarso utilizzo di questi mesi.

"Dobbiamo fare delle valutazioni con la società, perché ora abbiamo altre 4 partite nel giro di 12 giorni e sono un po' preoccupato. Non è facile giocare ogni 3 giorni, perché in campo vanno sempre gli stessi e c'è dispendio sia fisico che mentale", aveva dichiarato Conte dopo il pari di San Siro.

E ora, con l'arrivo di un vicecampione del mondo a gennaio, la sua Inter potrebbe trovare un po' di respiro e un nuovo fuoriclasse.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 11:36