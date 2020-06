Conte indica il "nuovo Lautaro", gli interisti lo bocciano

Divergenze di opinioni in casa inter per il post-Lautaro Martinez. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero in mente giocatori diversi per sostituire l’argentino, che sembra ormai destinato a vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione.

Marotta vota Aubameyang, Conte vuole Belotti

Dopo i no incassati da Werner, Mertens e Cavani, l’a.d. e la dirigenza nerazzurra hanno individuato in Aubameyang l’uomo con cui sostituire il Toro accanto a Romelu Lukaku: il gabonese ha 31 anni e il contratto in scadenza nel 2021, per cui l’Inter ritiene di poter arrivare ad un accordo con l’Arsenal senza sborsare cifre da capogiro. L’ex Borussia Dortmund, però, non convince pienamente Conte: secondo il Corsport, il tecnico nerazzurro avrebbe fatto un altro nome ai suoi dirigenti, quello di Andrea Belotti.

Il “Gallo” è un attaccante con fiuto del gol, ma è anche un giocatore predisposto al sacrificio e che fa della combattività una delle sue caratteristiche principale: insomma, rientra a pieno nella tipologia di attaccante gradita al tecnico salentino.

Il Torino, inoltre, potrebbe essere accontentato inserendo nella trattativa per Belotti alcuni giocatori non necessari al progetto dell’Inter di Conte, come Nainggolan, Gagliardini o Pinamonti.

Il “Gallo” non piace ai tifosi nerazzurri

Il nome di Belotti, però, non infiamma i tifosi nerazzurri. Anzi, sono in molti a ritenere che sostituire Lautaro con il granata significherebbe compiere un passo indietro per l’Inter. “Fino ad oggi tutti i nomi che ho sentito sono di calciatori meno forti di Lautaro o troppo vecchi…”, scrive Daniele su una pagina Facebook dedicata ai colori nerazzurri.

“Anziché rinforzarci ci indeboliamo”, aggiunge Pasquale. “Belotti ?! Belotti?! Ma per piacere!”, sbotta Vale, con Marco che gli fa eco: “il Gallo non fa gol nemmeno a piangere”.

Luca prova a fare il punto: “Uno è più vecchio e l’altro è forte ma inferiore calcisticamente a Lautaro! Invece di migliorare peggioriamo! Poi Conte adesso vuole Belotti ma in Nazionale non lo portò neanche all’Europeo”.

