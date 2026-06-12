Conte alla Juventus con Carnevali, la verità sul clamoroso ritorno in bianconero e sul futuro di Spalletti

La "pazza idea" virale sui social dopo il divorzio da Comolli: in realtà Luciano gode della stima di Elkann, almeno per ora. Il problema sarà convinvere con l'ombra di Antonio.

Antonello Venditti ne ha fatto uno dei suoi più celebri tormentoni: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sarà così anche per Antonio Conte e la Juventus? Chiusa dopo due anni l’esperienza alla guida del Napoli, da qualche settimana il tecnico salentino è a tutti gli effetti un “disoccupato di lusso”. Logico che il suo nome sia accostato a panchine importanti e di prestigio. Lo è quella della disastrata Nazionale italiana, ad esempio, anche se le scelte dei due candidati alla presidenza FIGC – Malagò e Abete – sembrano orientate altrove. Lo è anche quella della Juventus.

Juve, le voci su Spalletti, Carnevali e Conte

L’improvvisa rivoluzione nel management bianconero, col divorzio da Adrien Comolli e l’avvento di Giovanni Carnevali, ha riacceso d’incanto le voci – per la verità piuttosto cicliche – relative a un possibile, clamoroso ritorno in bianconero di Conte. Una reunion che già lo scorso anno sembrava cosa fatta, salvo poi essere spazzata via dal riavvicinamento tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il ribaltone nell’organigramma della Vecchia Signora, per qualche ora, ha riacceso voci e indiscrezioni. Lo ha confessato uno dei “super esperti” di mercato, Nicolò Schira.

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Schira, tutto sul possibile ritorno in bianconero

Intervenuto a Radio CRC, Schira ha fatto chiarezza su tutti i rumors: “Ieri sono circolate voci su un possibile addio alla Juventus di Spalletti e un clamoroso ritorno di Conte. Spalletti però gode della fiducia della società: ha rinnovato ancor prima di sapere quale fosse l’esito della stagione. La società crede nel progetto, ma il nome di Antonio Conte sarà un’ombra per molti allenatori durante il corso dell’anno”. Insomma, Spalletti ha appena prolungato l’accordo con Madama e gode della fiducia della Juventus. Per ora. Anche Comolli, infatti, godeva della stima e della considerazione di Elkann: ha appena lasciato la Continassa.

Conte alla Juventus? Tifoseria spaccata in due

In effetti, quella di Conte sembra destinata a diventare un’ombra ingombrante per gli allenatori di diverse big. Per Spalletti e anche per altri allenatori, non solo in Italia. Ma i tifosi della Juventus sarebbero felici di riaccogliere l’ex capitano e allenatore a Torino? “Per ricostruire non ci sarebbe nessuno meglio di lui”, sottolinea un tifoso juventino su X. “Riportiamolo subito a casa”, un altro commento. “Non se ne parla neppure, l’anno scorso ci ha tradito“, è un punto di vista completamente diverso. “Lasciamo lavorare Spalletti e Carnevali, l’importante che sia andato via Comolli col suo algoritmo”, un’altra opinione raccolta sul web.

Secondo te Carnevali riuscirà a risollevare la Juventus?