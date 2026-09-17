Dopo il blitz a San Siro per Milan-Benfica, l’ex ct potrebbe fare scalo all’Allianz Stadium: Spalletti non può steccare in Europa, tifosi impazziti sui social

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Da San Siro all’Allianz Stadium, da Milano a Torino, dal Diavolo alla Signora, da Amorim a Spalletti. Le voci si rincorrono sul web e fanno impazzire i tifosi: dopo aver assistito al crollo del Milan contro il Benfica, Antonio Conte potrebbe presenziare all’esordio in Europa League della Juventus contro il Nec Nijmegen. Il condizionale è d’obbligo, ma tanto basta al popolo bianconero per aggrapparsi alla bandiera che ha regalato trionfi storici in campo e in panchina. Ancora poche ore e si scoprirà se l’ex ct della Nazionale ‘tornerà a casa’, aggiungendo ulteriore pressione a Spalletti, già costretto a rispondere alle prime domande sul collega nella conferenza stampa della vigilia.

Conte allo Stadium per Juventus-Nec: l’indiscrezione

A lanciare la notizia della possibile presenza di Conte allo Stadium è SportMediaset. Sui social l’indiscrezione rimbalza di bacheca in bacheca, facendo impazzire i tifosi della Juventus dopo quelli del Milan. Sì, perché ieri sera l’ex ct ha fatto capolino alla Scala del calcio, dove ha visto l’undici di Amorim sgretolarsi contro il Benfica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’addio al Napoli con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, il nome di Conte è tornato prepotentemente alla ribalta. Non solo in Italia: avrebbe già rifiutato le proposte milionarie di Fenerbahce e Al-Ahly. E come scrivono in Inghilterra, l’allenatore pugliese fa gola anche al Manchester United, se dovesse saltare la panchina di Carrick.

Conte incalza Amorim e Spalletti

Dopo la prima sconfitta da tecnico del Milan, Amorim sarebbe già in bilico. Se è vero che c’è bisogno di tempo per far sì che la squadra si adatti alla filosia e ai principi del nuovo allenatore, non si può negare che alcune scelte di formazione dell’ex United abbiano fatto storcere il naso a molti. E preoccupa la gestione delle stelle, da Rabiot e Modric, quest’ultimo neppure entrato contro il Benfica. In giornata l’incontro con Gerry Cardinale, a dimostrazione di quanto sia delicato il momento nonostante i 160 milioni investiti per rinforza la squadra.

Sulla graticola si trova anche Spalletti, nient’affatto stupito, almeno a parole, dalle voci su Conte. Alla vigilia del debutto europeo ha ribadito che la Juventus deve pensare a vincere e a dimostrare di essere all’altezza della maglia. Se Antonio presenziasse davvero allo Stadium, l’attenzione attorno alla panchina bianconera aumenterebbe ulteriormente. Contro il Nec, con fischio d’inizio alle 21:00, la parola d’ordine è vincere. Possibilmente con un gol di Woltemade o Kolo Muani, perché ai bianconeri sta mancando proprio il contributo delle punte.

La reazione dei tifosi della Juventus alle voci su Conte

Sui social i tifosi della Juventus si sono scatenati. Una buona parte dei sostenitori bianconeri spera che John Elkann riporti quanto prima a casa Conte. “Richiamatelo subito, mandate a casa Spalletti”, commenta su Facebook Marcello. “Speriamo che non ce lo freghi il Milan”, si augura Vincenzo. Secondo Giancarlo, invece, “Conte resterà un anno fermo e il prossimo tornerà alla Juventus. Se non lui, il prossimo allenatore sarà Deschamps”.

Per Emanuele “si deciderà durante la sosta per la Nazionali”. Insomma, il clima attorno a Spalletti è già caldo e il nome di Conte continua a popolare i pensieri dei tifosi, di cui si attende la reazione se dovesse materializzarsi in tribuna.