Conte, l’estate più strana: il no dell’Italia e la rottura con Oriali. Il Newcastle lo tenta ma Antonio sogna la Juventus

Il tecnico ex Napoli resta ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Oriali saluta e ritrova Mancini in nazionale, la Premier prova a convincerlo ma la Vecchia Signora è sempre nei pensieri

L’estate più strana di Antonio Conte. Dopo l’addio al Napoli, ci si aspettava un annuncio riguardante uno degli allenatori più vincenti italiani dell’ultimo decennio. Invece mentre l’Italia prendeva una direzione diversa con il ritorno a Mancini, il tecnico pugliese è rimasto ai margini. Ora c’è una possibilità di rivederlo in Premier ma anche chi assicura che Antonio non aspetta che la Juventus.

La rottura con Oriali

Un sodalizio, vincente, durato anni. Antonio Conte e Lele Oriali sono stati uno dei “duo” più riconoscibili del calcio italiano. Ma dopo l’addio al Napoli del tecnico, qualcosa è successo anche con il team manager. Nelle scorse settimane ci sono state molte voci sulla loro separazione, Oriali spingeva per un ritorno in azzurro mentre forse il tecnico salentino aveva messo davanti a sé altre priorità. Ora però Lele il suo ritorno lo sta per fare visto che stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo vedrà ancora una volta accanto a Roberto Mancini con un ruolo che il quotidiano sportivo descrive come qualcosa che va “al di là” del semplice team manager.

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Il no dell’Italia

I club da una parte, Giovanni Malagò dall’altra (senza dimenticare la posizione ancora più “estrema” di Maldini e Leonardo): la scelte del commissario tecnico dell’Italia ha avuto una gestazione lunghissima con continui colpi di scena e sorpresa, fino all’epilogo che per certi versi è anche scontato. Il presidente della FIGC, dopo la querelle Pirlo, è tornato alla sua prima idea puntando su Roberto Mancini. Dalle discussioni, l’unico che è rimasto davvero fuori è stato proprio Antonio Conte, la cui candidatura era invece fortemente sostenuta dai club di serie A. Difficile dire cosa sia veramente successo dietro le quinte, c’è chi ha parlato di richieste molto nette del tecnico ex Napoli, chi ha escluso un suo ritorno per la presenza di Maldini e Leonardo, e chi invece accusa il presidente Malagò di “amichettismo” per la scelta Mancini. Di sicuro Antonio fino a ora è il grande assente di questa estate.

Il Newcastle lo tenta, la Juventus sullo sfondo

Cosa farà adesso Antonio Conte? Quando si parla di un allenatore con la sua personalità, il suo carattere e anche le sue ambizioni fare previsioni è molto complicato. Di sicuro l’esperienza Napoli ha rafforzato delle certezze intorno alla sua figura, lo scudetto da outsider al primo anno rimane un colpo da maestro. Meno impressionante la sua seconda stagione con quel solito problema legato alle coppe europee che ancora pesa sulla sua legacy. Dall’Inghilterra rivelano un interesse del Newcastle che ha appena salutato Eddie Howe dopo 5 anni. Ma c’è chi assicura che il tecnico in questo momento potrebbe anche decidere di aspettare per l’occasione giusta, e quella chance potrebbe essere sempre la Juventus con il ritorno di Conte che dopo un infinito tira e molla potrebbe anche concretizzarsi.