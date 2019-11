Conte, le prime parole dopo la lettera di minacce

Un mese e mezzo dopo, l’Inter riparte da una squadra di Torino. Se l’ultimo avversario prima della sosta del campionato di ottobre fu la Juventus, che passò a San Siro riprendendosi la testa della classifica, questa volta i nerazzurri se la vedranno contro il Toro di Walter Mazzarri in una trasferta non agevole.

Antonio Conte però chiede il massimo ai suoi al termine di una settimana difficile a livello personale dopo l’inquietante episodio della lettera anonime di minacce ricevuta.

Alla vigilia della gara contro i granata il tecnico salentino ha abbassato i riflettori sul tema: "Come ho detto anche in passato, penso che dobbiamo cercare di trasmettere valori positivi per chi ci segue, per le generazioni a venire. Avevo parlato anche di come ero rimasto sorpreso dopo essere tornato in Italia. Penso non sia giusto dare spazio a questi episodi che sono negativi e diseducativi. Più spazio si dà a queste situazioni, più messaggi negativi mandiamo ai giovani che vedono in noi persone da cui apprendere insegnamenti positivi. Meno ne parliamo e meglio è. C'è chi sta facendo il suo lavoro, mi hanno assicurato che mi daranno notizie".

I problemi però non mancano anche parlando di campo, visti i numerosi infortunati. A Torino sarà ancora assente Stefano Sensi: "Ha saltato tutto l'ultimo mini-ciclo, ora stiamo cercando di riportarlo alle migliori condizioni per poter restare con noi stabilmente una volta che sarà rientrato. "Non stiamo parlando di numerosi infortuni, per quelli traumatici come Politano e Sanchez c'è poco da fare. Quelli muscolari sono solo due, Gagliardini e Sensi”.

Conte poi taglia corto sul momento di Lukaku ("Stiamo parlando di un giocatore per noi molto importante. C'è solo da sottolineare il lavoro che sta facendo, i gol che stanno facendo. Sono molto contento e mi auguro continuino così"), prima di spronare la squadra in vista dello sprint finale pre-natalizio:

"È inevitabile che durante la sosta diventa difficile lavorare e preparare la sfida che bisogna affrontare. Dobbiamo stringere i denti, siamo ancora in grande emergenza, ma questo deve essere uno stimolo ulteriore. Abbiamo sette partite importanti prima di Natale e dovremo cercare di fare del nostro meglio in campionato e in Champions, sapendo che non sarà semplice passare il turno in Europa".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 14:26