L'allenatore salentino fa chiarezza sulle ultime indiscrezioni e smentisce di aver avviato trattative per tornare in panchina. Nel 2023 fece lo stesso, poi approdò in azzurro.

È diventato il sogno proibito di larghe fette della tifoseria di due squadre importanti e gloriose. Il nome di Antonio Conte negli ultimi tempi è stato accostato con insistenza a Manchester United e Juventus, anche se pure a Napoli – per la verità – in tanti lo stanno rimpiangendo, visto l’avvio negativo sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Quale sarà il futuro del tecnico salentino? Di certo c’è che, per il momento, l’ex CT rimane ancora libero. E – assicura con fermezza sui social – non sono in corso trattative per il suo ritorno in panchina. Una precisazione doverosa oppure un modo astuto per “proporre” la propria candidatura?

Conte, la storia Instagram sulle voci di mercato

Sul profilo Instagram di Conte è comparsa una story contenente una sorta di nota, di comunicato ufficiale. “Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza”, l’incipit del lungo messaggio del tecnico campione d’Italia nel 2025 sotto il Vesuvio. “Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste”.

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Antonio Conte Instagram Story

Il carattere forte di Antonio e il ritorno in panchina

“Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un ‘carattere forte’. Si tratta – prosegue Conte – di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni. Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto”.

Juve o Manchester United? Il precedente di Napoli

Il fatto che ci sia anche una versione in inglese della ‘nota’ conferma che le “voci” riguardano il Manchester United, club che dopo la disfatta di Como si sta guardando intorno. E il tecnico, come ribadito da BBC Sport, sarebbe molto attratto da un’esperienza ai Red Devils. A Conte pensano anche i tifosi della Juventus, anche se l’orientamento di Elkann e Carnevali sembrerebbe quello di proseguire con Spalletti o di valutare altri profili.

C’è un curioso precedente, tra l’altro, a proposito di Conte. Nell’autunno del 2023 il tecnico diffuse un messaggio molto simile a questo, per smentire accordi col Napoli: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”. Nove mesi più tardi sarebbe stato presentato da Aurelio De Laurentiis a Palazzo Reale.