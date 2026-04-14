Conte tra il Napoli e l’Italia: l'ultimatum di De Laurentiis e la frecciata su Kvaratskhelia

Il presidente del Napoli torna a parlare del futuro del suo allenatore, finito in orbita Nazionale: "Ha un contratto, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo momento"

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Tra il Napoli e l’Italia. Il futuro di Antonio Conte sarà ancora tinto d’azzurro, ma potrebbe non essere più il colore della squadra che ha portato a vincere lo scudetto, bensì quello della Nazionale. Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dell’eventuale approdo del tecnico sulla panchina di un’Italia uscita a pezzi dalla finale playoff contro la Bosnia ed Erzegovina. Allo stesso tempo, dalle parole del patron emerge anche una frecciata legata alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia nella sessione invernale del mercato 2025.

Conte ct dell’Italia: parla De Laurentiis

In una lunga intervista a The Athletic, De Laurentiis è tornato sulle voci che accostano Conte alla panchina della Nazionale, insieme ad altri profili come il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Il presidente del Napoli non ha chiuso completamente all’ipotesi, ma ha chiarito la sua posizione: “Questa squadra è una sua creazione. Ucciderebbe la sua creatura lasciandola all’ultimo minuto?”.

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Il tecnico pugliese è legato ai partenopei da un altro anno di contratto, tra l’altro a condizioni che difficilmente l’Italia può pareggiare. Già, perché alle falde del Vesuvio l’ex ct percepisce uno stipendio da 8 milioni di stagione. ADL, poi, ha poi aggiunto un ulteriore elemento: fino all’elezione del nuovo presidente federale, ogni discorso sul nuovo commissario tecnico è da considerarsi prematuro.

Napoli, l’ultimatum di ADL

Il rapporto tra le parti resta solido, costruito su fiducia e stima reciproca, oltre che su un legame personale che va oltre il calcio. Lo ha ricordato lo stesso De Laurentiis, parlando del primo incontro con Conte avvenuto alle Maldive circa dieci anni fa e sottolineando la sintonia immediata con il tecnico: “Ho conosciuto sua moglie e sua figlia, mi ha affascinato per il suo modo di intendere il calcio”.

Nonostante ciò, il patron ha lanciato anche un messaggio molto chiaro, una sorta di ultimatum al suo allenatore: “Ha un contratto e non mi abbandonerebbe mai all’ultimo momento. Se vuole andar via, deve dirmelo ora, così avrei il tempo di trovare un sostituto. Ma non credo che lascerà mai il Napoli”.

La frecciata sulla cessione di Kvaratskhelia

A Parigi Kvaratskhelia sta dimostrando di essere uno dei calciatori più forti del pianeta, un fuoriclasse autentico che Luis Enrique sta esaltando grazie al suo stile di gioco. Alla luce del suo exploit ai piedi della Torre Eiffel, resta il rammarico di averlo ceduto a una cifra – 75 milioni di euro – ben al di sotto del suo reale valore.

“Il PSG aveva offerto 200 milioni per comprare Victor Osimhen e Kvara. Conte diede l’ok alla partenza di Osimhen, ma ci chiese di tenere Kvara. Si è rivelato un grande errore per via dei problemi avuti col padre e il suo agente”. Un tema già affrontato anche nel documentario “Ag4in“, dedicato al quarto scudetto del Napoli, dove De Laurentiis aveva svelato il ‘ricatto’ subito dall’entourage del georgiano, pronto a invocare l’articolo 17 per andare via a una cifra irrisoria.