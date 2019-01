Conte: "Nessun offerta dall'Italia"

C'era anche Conte a Bergamo a seguire Atalanta-Juventus. L'ex tecnico di Juventus e Chelsea ha parlato del suo futuro: "Sono davvero sereno, in attesa della prossima destinazione. Inter? No, mi trovo qui perché prima ero a Bergamo per vedere la partita. Offerta dei nerazzurri? No, non ho ricevuto nessuna offerta dall'Italia", le sue parole a Sky Sport.

L'ex Ct della Nazionale non ha voluto parlare del momento di grande difficoltà che sta vivendo il Chelsea di Sarri, sua ex squadra: "Non mi va di parlare dei Blues. Ho ancora una causa aperta con loro", ha chiosato.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 07:40