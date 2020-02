Conte non si accontenta: messaggio ad Eriksen e alla stampa

Ripartire dopo due sconfitte come quelle contro Napoli e Lazio, pesanti più per le conseguenze nelle rispettive competizioni che per il gioco espresso, non era facile per l’Inter, che ha colto la possibilità offerta dal calendario che ha opposto i nerazzurri al modesto Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Il 2-0 finale in quel di Razgrad vale una seria ipoteca sul passaggio del turno e trasforma in una formalità la gara di ritorno, che si giocherà appena tre giorni prima della super-sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma non esprime al meglio la superiorità della squadra di Antonio Conte, padrona della situazione, seppur convincente solo nella ripresa.

Il tecnico salentino ha rimarcato tutto questo ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della gara: “Nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi, ci siamo adeguati alla situazione. Poi nella ripresa abbiamo cambiato intensità e ritmo, il giro palla è stato veloce e non a caso abbiamo segnato e creato altre occasioni”.

Conte ha poi chiarito che la scelta di puntare su una formazione alternativa diventerà una costante in Europa League: “La nostra strada in Europa League sarà quella di fare delle rotazioni e usare la competizione per dare spazio a chi ha giocato meno, dobbiamo cercare di andare più avanti possibile continuando su questa linea. Non dimentichiamo che questo torneo può spappolarti dal punto di vista mentale e fisico se pensi di giocare giovedì e domenica”.

In Bulgaria ha brillato Christian Eriksen, ma come il resto dei compagni solo nel secondo tempo. Conte non è particolarmente soddisfatto per la prestazione del danese: “Christian deve lavorare. Penso che possa fare molto meglio di quanto si è visto oggi. Sono contento perché il gol dà sempre fiducia, ma deve ritrovare il ritmo e l’intensità che lo hanno contraddistinto negli anni passati. Ancora non ha trovato la giusta condizione fisica, ma siamo tranquilli. Non abbiamo ansie, sappiamo di avere preso un giocatore che può alzare la qualità dal primo minuto o da gara in corso. Io penso al bene dell’Inter e a integrarlo nella maniera giusta, altri pensano a qualcosa di diverso. Può fare però sicuramente meglio come tutta la squadra”.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 23:38