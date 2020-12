Conte: "Non voglio sentir parlare di biscotti"

Sono Antonio Conte e Danilo D’Ambrosio a presentarsi nella conferenza stampa della vigilia della sfida decisiva per l’Inter per la qualificazione agli ottavi di Champions League di domani sera a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri per sperare nella qualificazione devono solo vincere e Conte lo ribadisce anche se rivelerà solo domani la formazione che scenderà in campo: “La situazione a centrocampo sicuramente non è delle migliori, faremo le valutazioni e domani vedrete quali saranno le scelte. Dobbiamo guardare la realtà dei fatti e dobbiamo vincere la partita contro un ottimo Shakhtar. Vidal non sarà disponibile perché non possiamo permetterci di utilizzarlo, in fondo abbiamo vinto senza di lui anche nella partita col Borussia. Dovremo essere bravi nelle difficoltà che inevitabilmente avremo per le assenze per esaltarci ancora di più.

Riguardo a un possibile pareggio concordato tra Borussia Moenchengladbach e Real Madrid per eliminare l’Inter dalla Champions, Conte è categorico: “Non sono per nulla preoccupato perché stiamo parlando di Champions League e non di tornei da bar. Spero di non sentire più illazioni su eventuali biscotti da parte dei media”. Chiude poi sull’atteggiamento da avere nel match di domani: “All’andata è stata una partita combattuta, lo Shakhtar è una buonissima squadra allenata benissimo, ma ogni partita fa storia a sé e noi abbiamo solo un risultato a disposizione per qualificarci: la vittoria”.

Sulla stessa lunghezza del suo mister D’Ambrosio: “Io sono qui da tanto ma non è giusto fare paragoni con le squadre degli anni passati, di sicuro è cambiato il modo di approcciarsi a questa maglia, c’è una mentalità vincente e continueremo a crescere. Domani, come ha detto il mister, sarà una partita a sé e piena di ostacoli, dovremo dare tutti il 110%”.

OMNISPORT | 08-12-2020 14:38