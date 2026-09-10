Antonio Conte potrebbe ritrovarsi senza più il titolo di Premier League vinto alla guida del Chelsea, finito nel mirino di Pochettino che ha chiesto il ritiro del titolo per via delle infrazioni ammesse dai Blues

A distanza di anni Mauricio Pochettino, ora commissario tecnico degli Stati Uniti, è tornato sulla stagione 2016/2017 di Premier League, contestando apertamente l’assegnazione del titolo al Chelsea, allora sotto la guida di Antonio Conte. Stando all’ex tecnico del Tottenham infatti lo scudetto di quell’edizione dovrebbe essere assegnato proprio agli Spurs, che chiusero al secondo posto, viste le infrazioni dei Blues in quella stagione.

La Premier League 2016/2017

Terminata l’esperienza sulla panchina della Nazionale italiana per Conte era arrivato il momento di fare la sua prima esperienza lontano dai confini italiani. L’occasione arriva dal Chelsea voglioso di rialzarsi dopo il deludente decimo posto della stagione precedente. Una situazione ideale per Antonio, che infatti non delude le aspettative e conferma l’ottimo rapporto tra i tecnici italiani e la Premier League vincendo il campionato con 93 punti, 7 in più del Tottenham secondo.

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Pochettino accusa il Chelsea di Conte

Tottenham che ai tempi era guidato da Pochettino, che ad anni di distanza è tornato su quel campionato, lanciando pesanti accuse al Chelsea di Conte e chiedendo la rassegnazione del titolo agli Spurs: “Non ho dubbi e non ho paura di dire la verità. I tifosi del Chelsea si arrabbieranno con me perché dico questo. Non sono io che mi lamento. E’ la verità. Se hanno ammesso di aver violato le regole, il titolo della Premier League va assegnato alla seconda squadra in classifica. Altrimenti, ciò che viene promosso e incentivato è la violazione delle regole.Hanno ammesso i fatti, quindi la questione è chiusa: il titolo dovrebbe andare alla squadra arrivata seconda.

Non è possibile che alcune squadre giochino applicando le regole del fuorigioco e il VAR, mentre altre ne siano escluse. È impensabile. No. Le regole devono essere uguali per tutti, così come le possibilità di costruire la squadra migliore. Non sto dicendo che non abbiano giocato bene. C’era Conte, l’allenatore è stato bravissimo, e tutto il resto. Quindi non sto dicendo questo e non voglio che il mio messaggio venga travisato. Ma se hai infranto le regole in quel momento, allora ‘ciao’: devi cedere il passo a un’altra squadra”

Le infrazioni del Chelsea di Conte

Le infrazioni a cui fa riferimento Pochettino sono quelle commesse dal Chelsea durante l’era di Roman Abramovich e ammesse dalla società, che ha pagato una multa da 10 milioni di sterline per le 74 violazioni delle regole della FA sugli agenti, sulla collaborazione con intermediari e sugli investimenti di terzi nei giocatori, nello specifico riguardanti gli acquisti di atleti come Eden Hazard, Willian, David Luiz e Nemanja Matic.