E’ la Turchia il nuovo Eden del calcio. I club di Istanbul e non solo stanno investendo in maniera sempre più massiccia sul mercato e dopo l’arrivo di assi come Salah, Vlahovic e Lukaku solo per dirne tre ecco che l’assalto si sposta sui principali allenatori stranieri. Italiano al Besiktas sarebbe stato solo l’antipasto, ora c’è il Trabzonsport che punta in alto e tra i nomi graditi spunta anche quello di Antonio Conte.
- Chi sarà l'erede di Tekke?
- Da Conte a Pioli, quanti candidati
- Anche Terim in lizza per il Trabzonspor
Chi sarà l’erede di Tekke?
L’ex tecnico del Napoli ha interrotto a giugno il rapporto con il club azzurro ed è su piazza. I giornali turchi fanno il suo nome tra i candidati a prendere il posto di Fatih Tekke dopo la sconfitta contro l’Amedspor nella terza giornata della SuperLig. la dirigenza del Trabzonspor, dove Salah sta brillando a metà, e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale. Conte è il nome più clamoroso ma non l’unico. Si parla anche di colloqui preliminari con Arda Turan, attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk.
Da Conte a Pioli, quanti candidati
Un altro nome importante preso in considerazione dal Trabzonspor è Stefano Pioli . L’esperto allenatore, che ha guidato il Milan alla vittoria dello scudetto nella stagione 2021-22, è particolarmente noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e per l’organizzazione offensiva. Sembra che la dirigenza del Trabzonspor stia sondando il terreno con Pioli riguardo alle condizioni economiche e alla sua visione del mercato turco. Piace anche un altro ex Milan, ovvero Conceicao.
Anche Terim in lizza per il Trabzonspor
Secondo alcune indiscrezioni, anche Şenol Güneş e Abdullah Avcı, ex membri del club, figurerebbero nella rosa. La dirigenza starebbe valutando opzioni sia nazionali che internazionali. Si è parlato anche di Vitor Pereira, ex allenatore del Fenerbahçe, come possibile candidato straniero. L’unico turco di cui si parla è Fatih Terim. Sembra che il nome dell’ex tecnico del Galatasaray e della nazionale turca abbia iniziato a circolare e che sia considerato un’opzione anche per via della presenza di persone a lui vicine all’interno della dirigenza del club.