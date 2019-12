Conte punta Llorente: la strategia dell'Inter

Tra le pedine chieste da Antonio Conte all'Inter in vista di gennaio spicca quella di un nuovo attaccante, che possa dare respiro a Lukaku e Lautaro Martinez e permetta a Esposito di crescere con calma. E in queste ore sta prendendo piede l'ipotesi che il tecnico salentino riabbracci un suo antico pupillo.

Si tratta di Fernando Llorente, che inevitabilmente riporta alla mente gli scudetti vinti insieme alla Juventus e che al Napoli sta incidendo con gol importanti senza però riuscire a ricavarsi uno spazio centrale nello scacchiere di Ancelotti prima e Gattuso poi.

Ecco perché per il navarro potrebbe prospettarsi un trasferimento in nerazzurro, con la Beneamata disposta a girare in cambio al Napoli quel Matteo Politano che dopo un'inizio promettente di stagione è finito un po' ai margini dell'idea di calcio di Conte.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 11:48