Conte risponde a Ramos dopo mancato ingaggio al Real

È ancora disoccupato, anche se per lui si parla sempre in futuro di Milan o di altri top-team ma Antonio Conte continua ad essere uno dei tecnici più apprezzati dopo l’addio al Chelsea. Sembrava fatta per il passaggio al Real Madrid, dove ora c’è Solari e c’è chi ritiene che ad ostacolare il suo ingaggio da parte dei blancos sia stato soprattutto Sergio Ramos. La bandiera del Real era stato acido nel dire “il rispetto non si impone, si guadagna”. Da Coverciano, dove si trova per la celebrazione dei 120 anni della Figc, l’ex ct replica in maniera soft stimolato sull’argomento: “il rispetto è sempre reciproco, lo diamo ma dobbiamo averlo, se viene a mancare educazione da parte loro”. Poi Conte sottolinea le differenze tra allenare in Italia e all’estero: “Noi italiani abbiamo una grandissima cultura del lavoro, professionalità e cura del dettaglio. All’estero non trovi tutto questo e devi essere bravo e intelligente a capire che non puoi trasferire tutto il tuo bagaglio e dire: ‘qui è tutto sbagliato, si fa come dico io’. Bisogna mediare, andando incontro alle situazioni del club. In Inghilterra ci sono due coppe nazionali da giocare, tante volte giochi mercoledì e rigiochi sabato ma sei costretto a dare il giorno libero il giovedì perchè per loro è sacro. Magari non hanno giocato bene e vorresti anche punirli ma per loro è impensabile non prendersi il giorno di riposo, te li metteresti tutti contro. Da noi non è così. Anche per il ritiro vale la stessa cosa, non esiste. Ci sono tante abitudini diverse, noi abbiamo altre qualità e altre doti, pensiamo anche all’alimentazione, ma quando entri un ambiente nuovo non devi stravolgere tutte le abitudini ma lavorare piano piano per portarli quanto più vicino alla tua idea”.

LE ESPERIENZE – Presente anche Luciano Spalletti che ha parlato della sua esperienza in Russia: “L’esperienza è fondamentale, ti permette di vedere da lontano se a casa tua è tutto giusto. La lingua è fondamentale ma andare ad elencare tutte le differenze rispetto all’Italia è sbagliato. Io in Russia sono arrivato non conoscendo niente e i giocatori mi sembravano tutti uguali, tutti con i capelli corti, ma si capiva che erano disposti a togliersi qualcosa a livello personale per il collettivo, cosa che da noi accade con più difficoltà. Quelli che pedalano forte sono quelli più importanti, senza di loro diventa dura”. Anche il ct Mancini è intervenuto sul tema: “Se un allenatore italiano ha la possibilità di andare all’estero è giusto che faccia questa esperienza. Bisogna abituarsi al loro stile, alla loro mentalità ma si migliora tantissimo e loro ti ringrazieranno sempre, anche quando non si vince, perchè imparano molto dal punto di vista tattico”. Infine l’ex ct dell’Albania, Gianni De Biasi che sottolinea uno degli aspetti più differenti rispetto alle abitudini italiane: “Mangiano in maniera esagerata, dei piatti della miseria, perchè vivono il calcio in maniera più giocosa, il pullman poi sembrava una discoteca con la musica a palla: la mette il magazziniere, tu ti avvicini e la abbassi e lui la rialza”.

SPORTEVAI | 12-11-2018 12:20