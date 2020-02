Conte si affida subito a Eriksen in campionato

Antonio Conte potrebbe lanciare subito Christian Eriksen in campionato.

Il danese, fresco di acquisto dal Tottenham e che ha esordito nei minuti finali della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, potrebbe avere una maglia da titolare domenica contro l'Udinese.

L'Inter è infatti alle prese con l'ennesima emergenza a centrocampo (Sensi e Gagliardini non sono disponibili, Brozovic potrebbe non recuperare in tempo) e per questo motivo Eriksen potrebbe già trovare un posto nell'undici iniziale. Dovrebbe infatti agire da interno al fianco di Nicolò Barella schierato in cabina di regia. A completare il terzetto a metà campo dovrebbe esserci Vecino.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 12:09