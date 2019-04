Conte, si fa avanti anche la Roma

Il futuro di Conte continua a tenere banco. Nonostante il forte interessamento dell'Inter, in realtà, l'ex tecnico del Chelsea non ha ancora deciso dove allenerà la prossima stagione. Secondo Il Tempo, anche la Roma si sarebbe fatta avanti in maniera concreta.

Il patron Pallotta è alla ricerca di un nome forte per riaccendere l'entusiasmo in città e provare, finalmente, a vincere qualcosa di importante. Il nome di Conte sarebbe in cima ai desideri del numero uno del club giallorosso. Attenzione anche alla Juventus, nel caso Allegri dovesse lasciare Torino.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 08:19