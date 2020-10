Conte soddisfatto dall'Inter: "Stavamo dominando"

Nonostante il pareggio è un Antonio Conte soddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni dopo Lazio-Inter.

Il tecnico nerazzurro, intervistato da ‘DAZN’, sottolinea la crescita della sua squadra rispetto alla scorsa stagione. “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, stavamo dominando la partita e potevamo chiuderla. Poi è stata brava la Lazio, il goal per alcuni minuti ci ha tolto qualche certezza ma poi abbiamo ripreso. C’è soddisfazione nel venire a giocare all’Olimpico contro la Lazio e mostrare questa personalità. Abbiamo ottenuto un buonissimo risultato, l’anno scorso qui avevamo lasciato tre punti mentre oggi noi abbiamo creato problemi alla Lazio”.

Conte poi difende Perisic ed esalta Barella, uomo ovunque di questa Inter e ormai indispensabile. “Io sono molto contento di Perisic perché sull’esterno, in fase offensiva, può crearci delle situazioni. L’assist di oggi è suo. C’è da lavorare con Ivan ma anche con Hakimi. Barella? Ha fatto bene, sto abituando i ragazzi a giocare in tutte le posizioni a centrocampo. In una stagione lunga serve essere duttili”.

