Conte sul mercato, Mark Iuliano in esclusiva: “Chi lo discute non capisce di calcio. Antonio alla Juve? Lasciamo lavorare Spalletti”

“Antonio lo conosco bene, a chi non piacerebbe averlo come allenatore? È un grandissimo, ha fatto sempre bene, ma non so se la Juve è pronta a riaccoglierlo. Chiaramente, Spalletti è in discussione, come tutti, visto che non ha portato il risultato minimo a casa, però bisogna lasciargli il tempo di lavorare. Il giudizio è rimandato alla fine della prossima stagione”.

La notizia della separazione tra Antonio Conte e il Napoli, dopo due stagioni importanti, era nell’aria da diverse settimane. Al termine del campionato 2025/2026, chiuso con la conquista della Supercoppa Italiana, è arrivato l’annuncio ufficiale. E adesso, inevitabilmente, si scatenano le voci sul futuro del tecnico salentino.

“Antonio ha fatto un grande lavoro a Napoli, ha vinto un campionato e una Supercoppa Italiana, cosa gli vuoi chiedere di più? Andrebbe solo ringraziato, chi discute Conte non capisce niente di calcio. È uno dei migliori allenatori che abbiamo ed è una persona straordinaria. È un rompiscatole, è vero, ma non si può cambiare. Se ci fosse lui alla Juve, questi giocatori attualmente in rosa pedalerebbero molto di più, scherzerebbero molto meno. Per la Nazionale è un nome ottimo, ma bisogna chiamare i giocatori giusti. Una volta, per arrivare alla chiamata nella selezione maggiore bisognava giocare tante partite nel proprio club, adesso sembra una succursale utilizzata per gli esperimenti. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, visto che sarà la terza volta consecutiva che non saremo presenti al Mondiale. Dopo la Bosnia si è parlato di rifondare, adesso tutto tace. Speriamo bene per il futuro”.

“Spero che la Juve torni a essere antipatica”

Con Iuliano non potevamo non toccare anche la questione Juventus. Le voci che circolano negli ultimi giorni, delineano un quadro non propriamente limpido. Anzi. I rapporti tra l’amministratore delegato Damien Comolli e l’allenatore Spalletti non sarebbero idilliaci e non si escludono decisioni clamorose.

“Parlo da tifoso, spero solo che si risolva per il meglio la questione. Per quanto riguarda il lato societario, purtroppo quest’anno, per i risultati che ci sono stati, non hanno fatto bene, è sotto gli occhi di tutti. L’allenatore, per me, ha fatto un buon lavoro. Certo, poteva fare meglio, ma la squadra non era costruita per lui. E neanche per Tudor: sia Igor che Luciano si sono dovuti accontentare, per così dire, del materiale umano messo a disposizione dalla società. La proprietà dovrebbe chiedersi, per il bene della Juve, se Comolli e gli altri hanno fatto bene e se meritano la conferma. Spero soltanto che la Juve torni ad essere antipatica il prima possibile, perché vuol dire che sarà tornata a vincere. Il tempo degli errori, ma non da quest’anno, è finito. Elkann deve invertire il trend e scegliere le persone giuste. Se a Spalletti gli verrà data la possibilità di lavorare e scegliere i giocatori, farà vedere il grande allenatore che è”, ha concluso a Virgilio Sport.