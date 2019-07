Conte svela un retroscena sul mancato ritorno alla Juve

Antonio Conte è pronto per affrontare la Juventus a Nanchino ma naturalmente non si tira indietro quando è il momento di parlare di mercato. “Sui nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti" sottolinea.

"Non sono mai stato vicino alla panchina bianconera – prosegue il salentino, tre scudetti vinti da tecnico a Torino -. Non ho mai ricevuto alcuna telefonata, è sempre stata l'Inter a mostrare grande affetto e grande interesse nei miei confronti. Ed è per questa corte che sento la grande responsabilità nei confronti del mio nuovo club, al fine di costruire qualcosa che al momento non c'è, per il quale comunque si vedono le basi. Se la Juve ha preso la decisione di ingaggiare Maurizio Sarri avrà avuto i suoi buoni motivi. non sta a me giudicare".

“Contro la Juventus ci aspetta un’amichevole importante – aggiunge il successore di Luciano Spalletti -: è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato. La Juventus ha giocatori fortissimi, oltre a Ronaldo che è uno dei più forti al mondo cito Higuain, Douglas Costa e Dybala. Con i difensori dovremo stare sempre attenti e concentrati; tutta la squadra dovrà lavorare bene".

Conte, poi, si dedica ai suoi uruguaiani. "Vecino veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione".

SPORTAL.IT | 23-07-2019 12:29