Conte vuole nello staff dell'Inter un giocatore della Juve

Passerà (quasi sicuramente) allo storico nemico, quell’Inter che con la Juve non ha rapporti idilliaci dal dì che Calciopoli in poi soprattutto, ma oltre a trovare un ex Juve come Marotta, Antonio Conte vuol portare con sè un altro fedelissimo nella sua nuova squadra. Si sussurra che già dopo la gara di Napoli – se dovesse arrivare la certezza della qualificazione alla Champions League – il club nerazzurro potrebbe annunciare la svolta tecnica. Addio Spalletti e benvenuto all’ex ct – come l’Inter gradisce che venga chiamato Conte – ed ecco che si delinea già il quadro generale.

L’INDISCREZIONE – E’ il Corriere della Sera a rivelare le mosse di Conte. Ecco il punto centrale: “Con l’ex c.t. arriverà Lele Oriali che ricoprirà il ruolo di club manager. Per lo staff tecnico si fa invece sempre più insistente la voce che vorrebbe il difensore bianconero Andrea Barzagli come assistente di Conte. Il 38enne giocatore della Juventus ha annunciato circa un mese fa di voler chiudere la carriera da giocatore. Potrebbe traslocare all’Inter e ritrovare il suo vecchio allenatore. Barzagli arrivò in bianconero nel 2011, lo stesso anno di Conte. I due hanno vinto parecchio insieme e il rapporto tra loro si è fortificato in Nazionale”.

INTERJUVE – Nascerebbe pertanto una sorta di InterJuve, considerando che in squadra potrebbe anche arrivare qualche giocatore che non ha smesso (Dybala?). Con Marotta dg, Conte allenatore, Barzagli assistente e magari un big in campo, l’Inter sogna di diventare la nuova Juve, capace di tornare a vincere e detronizzare la Vecchia Signora proprio con l’aiuto di alcuni dei protagonisti che l’hanno aiutata a raggiungere risultati straordinari.

SPORTEVAI | 17-05-2019 08:59