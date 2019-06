Conte vuole portare all'Inter un altro pezzo di Juve

L'Inter di Antonio Conte è pronta a prendere forma. E il tecnico salentino, che prima dell'esperienza nerazzurra, dell'avventura al Chelsea e di quella da commissario tecnico della Nazionale, ha vinto tre scudetti con la Juventus dando il via all'epopea bianconera degli ultimi anni, sembra sempre più intenzionato a portare a Milano diversi giocatori che già hanno vinto e convinto a Torino.

Dopo la trattativa già avviata per Arturo Vidal, infatti, ora la Beneamata sta provando a chiudere per un altro ex juventino (che però a differenza del cileno non è mai stato allenato da Conte fin qui): si tratta di Dani Alves.

Il laterale brasiliano ha giocato per la Juventus nel 2016-2017, quando già Conte lavorava al Chelsea. Eppure è stato proprio lui a richiedere il giocatore alla sua dirigenza, ritenendolo un interprete ideale per il 3-5-2 già sperimentato alla guida della Vecchia Signora e che vorrebbe riproporre in nerazzurro.

La voce è stata confermata da una fonte autorevole come 'France Football', che ha spiegato come sia arrivata un'esplicita richiesta di Conte, voglioso di assicurarsi il terzino che ha appena terminato la sua esperienza al PSG. Si tratterebbe quindi di un arrivo a parametro zero, una formula che già benissimo ha portato in passato al duo Conte-Marotta.

Non c'è comunque solo l'Inter sulle tracce di Dani Alves: il brasiliano fa infatti gola anche al Borussia Dortmund, al Manchester City (dove ritroverebbe l'antico maestro Guardiola) e in Cina, dove gli sarebbe garantito uno stipendio faraonico. C'è poi la suggestione di un ritorno al Barcellona, dove ha già giocato per otto anni mettendo in bacheca tre campionati, quattro Coppe di Spagna e soprattutto tre Champions League.

La concorrenza, quindi, non manca. Ma l'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta è della partita, e ci crede eccome.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 22:13