Conti, buone notizie per Gattuso

Buone notizie in casa Milan.

Andrea Conti è vicino al rientro in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino rossonero dovrebbe tornare a disposizione di Gattuso già a partire dalla prossima settimana.

Il difensore ex Atalanta sembra aver, dunque, recuperato dall’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori da oltre un anno. Gattuso lo potrà utilizzare a destra in una difesa a 4 o come esterno di centrocampo in un eventuale cambio di modulo: dal 4-3-3 attuale ad un 3-5-2 con Suso-Higuain come coppia d’attacco.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 15:00