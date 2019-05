Conti: "C'è fiducia in Maran"

Daniele Conti, ex capitano del Cagliari ed ora responsabile dell’area tecnica delle giovanili rossoblu, ha parlato dell'ottima stagione della Primavera isolana: "Ci volevamo salvare il prima possibile, ora stiamo andando oltre qualsiasi aspettativa e sarebbe un sogno centrare i playoff".

"In Sardegna si sta davvero bene, la qualità della vita è altissima. Penso sia impossibile andar via, questo è un posto troppo difficile da lasciare".

Alcuni giovani sono già stati convocati in Prima Squadra: "C'è molta fiducia in Maran, la scelta dei ragazzi da far esordire è riservata solo a lui e al suo staff. Noi ci impegniamo sempre affinché i giovani arrivino pronti".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 13:53