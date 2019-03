Conti: "Qualcuno è scontento ma conta la squadra"

Il terzino del Milan Andrea Conti in un'intervista a Milan Tv ha fatto il punto sulla sua condizione fisica: "Sto bene, nella partita contro l’Empoli ho giocato per la prima volta novanta minuti dopo tantissimo tempo. Pensavo di stare peggio sinceramente, sono consapevole di non avere i 90 minuti nelle gambe. Sono al 70% della mia condizione ideale. Sono pronto, il Mister sa che può contare su di me. Mi alleno sempre al massimo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo".

Ora Gattuso ha un problema di sovrabbondanza: "Siamo contenti dei rientri di Biglia e di Caldara e anche di Zapata. Più siamo e meglio è, c'è bisogno di tutti. Dobbiamo allenarci sempre al massimo, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cioè raggiungere la Champions. E' normale che tutti vorrebbero giocare, chi gioca meno magari è più scontento, ma quello che conta è la squadra e raggiungere i nostri obiettivi".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 13:30