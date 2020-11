Contrordine Benevento, ritiro revocato

La terza sconfitta consecutiva in campionato subita contro il Verona aveva fatto arrabbiare il presidente del Benevento Oreste Vigorito, pronto a mandare la squadra in ritiro in vista della delicata partita contro lo Spezia.

Gruppo e staff tecnico avevano in effetti raggiunto Venticano, abituale sede dei ritiri del Benevento, ma il provvedimento è rientrato nella tarda serata di mercoledì al termine del lungo confronto che il numero uno giallorosso ha avuto con la squadra.

Al termine del colloquio, quindi, i calciatori e lo staff tecnico hanno raggiunto le proprie abitazioni e torneranno a Venticano solo venerdì per il ritiro pre-partita in vista della sfida di sabato alle 18 al “Ciro Vigorito” contro lo Spezia

OMNISPORT | 05-11-2020 08:46