Contropartita super per Lautaro fa tentennare i tifosi dell'Inter

Campionato fermo ma mercato in piena attività. Le squadre di serie A cominciano a pensare al futuro e anche alle prospettive che arrivano dalla prossima sessione di calciomercato. Su tutte ci sono grandi manovre che riguardano la Juventus ma anche l’Inter.

Paganini: “Griezmann per Lautaro”

A svelare una clamorosa occasione di mercato per i nerazzurri ci pensa il giornalista Rai, Paolo Paganini che rivela: “Dalla Spagna mi confermano che il Barcellona vuole Pjanic ma offre Rakitic, vuole Lautaro ma offre Griezmann o Vidal. Beh, sono tutti bravi a fare mercato così. Mi confermano poi che l’asse Juventus-Roma porterà scambi e plusvalenze”.

In casa Juventus c’è molto fermento anche per la situazione che riguarda Pogba: “Pjanic ha rifiutato Manchester perché ha l’accordo con il Barcellona. Nell’operazione però potrebbe entrarci o Douglas Costa o uno tra Rabiot e Ramsey”.

Fermento tra i tifosi di Inter e Juve

I tifosi bianconeri non sembrano convinti della possibilità offerta dalla cessione di Pjanic al Barcellona: “Evidentemente in Catalunia pensano che in casa Juve siano tutti fessi. Mi auguro che la dirigenza bianconera rilanci con l’ipotesi di scambio Ter Steven-Pinsoglio”, commenta Cesario. E ancora: “Rakitic mi piace ma non lo scambierei mai per Pjanic. Una cessione di Pjanic la considererei solo per cifre molto importanti: è un centrocampista che ancora non ha espresso tutto il suo valore, ma è un giocatore chiave”.

I tifosi dell’Inter restano molto guardinghi. Le possibilità di arrivare al talento di Griezmann sono eccitanti, anche se significa privarsi di una stella nascente come Lautaro Martinez. Ma il francese ha un ingaggio da capogiro: “Non ha senso inserire nella trattativa Griezmann – scrive un tifoso nerazzurro – è più probabile che la scelta finirà su Vidal”. Ma c’è chi è molto critico: “Io non farei lo scambio se fossi l’Inter. O almeno non alla pari. Lautaro è 7 anni più giovane del francese”.

SPORTEVAI | 09-05-2020 08:43