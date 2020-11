Convocati Juventus: Chiellini torna a disposizione

Vincere per cancellare il pesante ko interno col Barcellona che ha un po’ ridimensionato le ambizioni: la Juventus è attesa dalla trasferta in Ungheria contro il Ferencvaros, opportunità di riscatto per dare un segnale forte in ottica passaggio del turno.

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match: l’unica grande novità è rappresentata dal ritorno di Giorgio Chiellini, la cui ultima apparizione stagionale risale al 20 ottobre in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Smaltiti i guai fisici che lo avevano costretto a dare forfait.

Ecco l’elenco completo dei convocati bianconeri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Riccio;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala.

Assenti i soliti noti Alex Sandro e De Ligt, oltre a Demiral che non potrà scendere in campo per scontare il turno di squalifica dopo il rosso rimediato all’Allianz Stadium mercoledì scorso.

03-11-2020