Convocati Juventus, sui social si scatena il "trova l'intruso"

La Juventus si prepara ad una gara decisamente importante. Stasera la formazione di Maurizio Sarri sarà allo Stadio Olimpico di Roma, per la sfida contro la Lazio. Un match che potrebbe consentire ai bianconeri di riprendersi il primo posto in classifica, dopo il pareggio dell’Inter nell’anticipo di campionato.

La lista dei convocati. Nella giornata di ieri come, da tradizione, la Juventus ha diramato la lista dei giocatori e un po’ a sorpresa è spuntato il nome di Marko Pjaca. Il croato, classe 1995, torna ad essere disponibile a distanza di nove mesi dall’infortunio rimediato in allenamento l’8 marzo scorso. L’attaccante rimediò la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro quando vestiva la maglia della Fiorentina ed oggi sarà in panchina.

Amore mai sbocciato. Arrivato nell’estate nel 2016 alla corte bianconera dalla Dinamo Zagabria, il croato era uno dei giocatori più attesi di quella sessione di calciomercato. Considerato una delle grandi promesse del calcio internazionale, però, non è mai riuscito a vivere secondo quelle aspettative ed in maglia bianconera ha collezionato soltanto 14 presenze prima di finire in prestito prima allo Schalke 04 e poi alla Fiorentina.

L’ironia social. E ovviamente il suo ritorno in campo ha scatenato i tifosi sui social media. Da una parte chi gli faceva gli auguri e si rallegrava per il suo ritorno in campo, dall’altro chi ne ha fatto un po’ di ironia. “Pjaca? Quindi esiste”, scrive ad esempio un tifoso. C’è anche qualcuno che ci va un po’ più pesante: “Pjaca è fuori stagione…la resurrezione è a Pasqua non a Natale”. C’è anche chi si dimostra più preoccupato: “Fa piacere che Pjaca sia uscito dal sarcofago ma ci rendiamo conto di come stiamo andando incontro a uno dei probabili turning points della stagione?”. E per altri sarà un momento per ricordare: “Non ricordo se sia biondo o moro”.

SPORTEVAI | 07-12-2019 10:22