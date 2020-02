Convocati Milan, Pioli scioglie i dubbi su Ibra

Zlatan Ibrahimovic è nella lista ufficiale dei convocati di Stefano Pioli per il derby contro l'Inter. Dopo l'allenamento di rifinitura della mattinata, l'allenatore dei rossoneri ha diramato la lista dei convocati per la stracittadina, includendo lo svedese. Tra i rientranti anche Lucas Biglia e Kjaer. Non ci sarà invece Daniel Maldini, che aveva esordito negli ultimi minuti della sfida contro il Verona. Di seguito, i 23 convocati:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Rebic.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 13:22