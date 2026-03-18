Italia, Gattuso sceglie i convocati per i playoff: due spine, i big dell’Inter in crisi e il rebus Raspadori

Sono attesi per venerdì 20 marzo i nomi dei 28 calciatori convocati da Rino Gattuso per i playoff Mondiali: i dubbi non mancano, a partire dai big dell’Inter in affanno nell’ultimo periodo e il rebus Raspadori. Le possibili scelte del ct azzurro.
- Italia, i playoff si avvicinano, i dubbi non mancano
- I big dell'Inter in affanno e il rebus Raspadori
- Le certezze di Gattuso per i playoff Mondiali
Italia, i playoff si avvicinano, i dubbi non mancano
L’Italia si avvicina ai playoff per i Mondiali in USA, Messico e Canada, che passano attraverso gli spareggi contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo e l’eventuale finale contro la vincente di Bosnia-Galles, in programma il 29 marzo.
Per Rino Gattuso sono queste, con molta probabilità, le convocazioni più importanti e delicate della sua carriera da allenatore. Venerdì 20 marzo svelerà l’elenco dei 28 selezionati per i playoff, ma i dubbi – a due giorni dall’annuncio ufficiale – non mancano.
I big dell’Inter in affanno e il rebus Raspadori
A tenere sotto stress il commissario tecnico azzurro sono le condizioni atletiche dei big dell’Inter. Bastoni e Barella non attraversano un periodo brillante sul piano delle prestazioni, mentre Dimarco e Pio Esposito rappresentano due piacevoli certezze per Gattuso, pronto a puntare sulla corsa dell’esterno sinistro e sui gol del giovane attaccante nerazzurro.
L’altro dubbio riguarda la convocazione di Giacomo Raspadori. Il ritorno in Italia non è stato positivo al 100% e le noie fisiche accusate dall’ex Napoli e Sassuolo tengono banco in queste ore. Dovesse riuscire a recuperare e a convincere Gattuso, l’atalantino farà parte dei 28 convocati, altrimenti spazio al sostituto. I nomi non mancano: da Orsolini a Zaccagni, passando per Berardi e Chiesa, fino a un Bernardeschi in forma smagliante.
Le certezze di Gattuso per i playoff Mondiali
Le certezze, però, non sono da meno. In tutti i reparti, a partire dai portieri: Donnarumma, Carnesecchi e Vicario faranno parte della spedizione playoff, da capire se ci sarà anche un quarto elemento tra Meret e Caprile in corsa. In difesa oltre a Bastoni, Calafiori e Mancini, il reparto dei centrali sarà completato da Buongiorno, che col Napoli sta avendo segnali di miglioramento, Scalvini e Gatti, con Coppola probabile outsider e di nuovo in corsa per un posto in azzurro dopo la titolarità contro la Norvegia.
Sugli esterni i giochi sono praticamente fatti: Cambiaso e Dimarco, più Spinazzola e la novità Palestra, che s’è meritato la convocazione grazie alle splendide prestazioni offerte con il Cagliari. Esclusione in vista per Udogie e soprattutto per Bellanova, che non è ancora tornato al top dopo il lungo infortunio muscolare.
A centrocampo l’escluso di lusso sarà ancora Verratti, al centro stazioneranno Barella, Locatelli, Tonali e le alternative Pisilli, Cristante e Frattesi, che Gattuso intende coinvolgere nonostante lo scarso utilizzo all’Inter. In attacco, come detto, il rebus è Raspadori. Sicuro di un posto Politano, per la sua duttilità tecnica, poi è tutto aperto con Orsolini e Zaccagni in pole. Le punte saranno Kean, Retegui, Scamacca e Pio Esposito.