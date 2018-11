Convocazioni Italia: Mancini non si risparmia sorprese

Non mancano sorprese nelle convocazioni di Roberto Mancini.

Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di chiamare Stefano Sensi del Sassuolo, Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim e Sandro Tonali del Brescia, tutti e tre pronti a debuttare con la maglia azzurra nella sfida di San Siro contro il Portogallo, valida per la Nations League, o nell’amichevole alla Luminus Arena di Genk con gli Stati Uniti.

Niente da fare, invece, per Mario Balotelli e Andrea Belotti, nuovamente esclusi dalla lista dei convocati. Conferme invece per Ciro Immobile, che proverà a convincere Mancini nel meritarsi spazio dal 1’, e Kevin Lasagna, decisivo con l’assist a Biraghi nell’ultima partita vinta dall’Italia contro la Polonia. Da segnalare, infine, i ritorni in azzurro di Daniele Rugani, Leonardo Pavoletti e Mattia De Sciglio, che mancava dall’amichevole di giugno contro l’Olanda.

Ecco la lista dei 27 giocatori scelti da Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).

SPORTAL.IT | 09-11-2018 16:15